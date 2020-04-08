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Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri, kendi imkanlarıyla temin ettikleri mamalarla her hafta sokak hayvanlarını besliyor.

08.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:20
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri, kendi imkanlarıyla temin ettikleri mamalarla her hafta sokak hayvanlarını besliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen kulübün antrenörleri, Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkı başta olmak üzere daha önce belirledikleri noktalarda kedi ve köpeklere mama veriyor.
Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem sporculara hayvan sevgisini aşılamak hem de sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları beslemek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Grup kurarak sokak hayvanlarını beslemeye başladık." dedi.
Antrenörlerden Halit Erdemir de başlattıkları hareketin duyarlı tüm öğretmenler tarafından da devam ettirilmesini istediklerini aktardı.
Kulüp antrenörlerinden Esra Özcan, başlattıkları oluşumun tüm ilçeye yayılmasını temenni etti. Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk Belediyesi, Güncel

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Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri, sokak hayvanlarını unutmadı
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