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"Engelsiz Taksi" Gemlik'te hizmete başladı

Gemlik Belediyesinin bedensel engellilere yönelik hizmeti olan Engelsiz Taksinin ilk seferinin, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

14.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:12
Gemlik Belediyesinin bedensel engellilere yönelik hizmeti olan Engelsiz Taksinin ilk seferinin, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaş Fariz Eşiyok, özel hazırlanan rampadan engelli aracına binerek gideceği adrese Başkan Sertaslan tarafından götürüldü.
Engelsiz Taksiyi kullanan ilk kişi olan Eşiyok, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha önce ulaşım nedeniyle çok sorun yaşadıklarını aktaran Eşiyok, engellilere herkesin yaklaşımının bu şekilde olduğu taktirde hiçbir zaman mağdur olmayacağını kaydetti.
Başkan Sertaslan da engelli yurttaşlarının hayata ulaşması ve sosyal alana kavuşmasında bu hizmetin faydası olacağını belirterek, "Seçimlerden önce Fariz hocamın evine ziyaretine gitmiştim, ziyaret esnasında Fariz hocam sokağa çıkma ve hayata ulaşma konusundaki zorluklardan bahsetmişti. Engelsiz Taksi o günden beri anlattığımız bir şeydi. Tüm engellilerimize daha mutlu oldukları bir hayat diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamanın devamında, Engelsiz Taksiyi kullanmak isteyen engelli vatandaşların program hazırlanması amacıyla bir gün önceden saat 16.00'a kadar randevu alması gerektiği ve randevularda sağlık hizmetlerinin öncelikli olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel
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