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Engelsiz Taksi ile 5 bin 597 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti

Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım desteği veriyor.

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:58 Engelsiz Taksi ile 5 bin 597 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" hizmeti veriyor. Bu kapsamda 2019 yılında 5 bin 597 engelli vatandaşın ulaşımı Engelsiz Taksi ile karşılandı.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım hizmeti sağlıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli'de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan "Engelsiz Taksi", tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.

5 BİN 597 KİŞİ FAYDALANDI

Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakılan "Engelsiz Taksi" hizmetinden 2019 yılında 5 bin 597 kişi faydalandı. 08.30 ile 17.30 arası hizmet veren Engelsiz Taksiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.


Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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