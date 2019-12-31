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Engelsiz Taksi ile 5 bin 597 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım desteği veriyor.

31.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:58 Engelsiz Taksi ile 5 bin 597 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti
KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım desteği veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" hizmeti veriyor. Bu kapsamda 2019 yılında 5 bin 597 engelli vatandaşın ulaşımı Engelsiz Taksi ile karşılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara "Engelsiz Taksi" ile ulaşım hizmeti sağlıyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.

Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakılan "Engelsiz Taksi" hizmetinden 2019 yılında 5 bin 597 kişi faydalandı. 08.30 ile 17.30 arası hizmet veren Engelsiz Taksiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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