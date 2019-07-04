04.07.2019 11:41
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Engelsiz ulaşım denetimi

Engelsiz ulaşım denetimi

Muratpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların kamusal alana çıkmasına ve gündelik hayata katılımına engel olan olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürüyorMuratpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların güvenle kamusal alana çıkmasında ve gündelik hayata katılımları için önemli olan...

Muratpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların kamusal alana çıkmasına ve gündelik hayata katılımına engel olan olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürüyor

Muratpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların güvenle kamusal alana çıkmasında ve gündelik hayata katılımları için önemli olan kaldırımlarda denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşların trafikte güvenli ulaşımını sağlamak için Muratpaşa Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki kaldırımlarda yaptığı denetimlerde esnafları uyardı. Ekipleri, kaldırımlarda tekerlekli sandalye giriş-çıkışını ve engelli şeridinin kullanımına engelleyecek şekilde konan malları kaldırttı. Yaya öncelikle ulaşım için denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirten Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, "Engelli vatandaşlarımızın, bebek arabaları ile yola çıkan annelerin, tüm yayaların, kaldırımları rahatça ve güvenle kullanmalarını istiyoruz. Esnafımıza, gerekli duyarlılığı göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Kaldırımların doğru kullanımı için yeni düzenlemeler de yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüz de tüm kaldırımları kontrol edecek" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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