20.06.2019 13:25
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Engelsiz Üniversite Ödülleri

Engelsiz Üniversite Ödülleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 5 dalda Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından 5 dalda Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde,Bilecik Şeyh EdebaliÜniversitesinin (BŞEÜ) ödüle layık görüldüğü bildirildi.
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr.İbrahim Taş, senato toplantısında, geçen yılOsmaneliMeslek Yüksekokulunun "Mekanda Erişilebilirlik" dalında "Turuncu Bayrak" ödülü aldığını hatırlattı.

Bu yıl da 5 yeni "Turuncu Bayrak" ödülü alındığını aktardan Taş, "Alınan ödüller üniversitenin prestiji açısından son derece önemli. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, engelsiz bir kampüs oluşturmak için çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay'a, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. AykutEkinci'ye, Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. CenkKarakurtile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına turuncu bayraklarını teslim etti.
Kaynak: AA
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