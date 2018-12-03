Merkezefendi
Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi açıldı. Gümüşçay
Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Akademisi'nin açılışı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde törenle yapıldı. Denizli
Valisi Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, şehre böyle tesisin kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
Toplumda engellilere karşı duyarlılığın artması gerektiğine işaret eden Karahan, şunları kaydetti:
"Maalesef birçok şeyi unuttuğumuz gibi güneşin engelliler için doğduğunu, yağmurun onlar için yağdığını unutuyoruz ya da hatırlamıyoruz. Denizlimiz bu konuda gerçekten çok şanslı. Biz engelliler için her şeyi yapmaya hazırız, elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Akademimiz hayırlı uğurlu olsun."
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök
de böyle güzel bir tesisi kazandırdığı için Merkezefendi Belediyesine teşekkür ederek, "İnanıyorum ki bu akademideki kurslar neticesinde sizlerin sosyal hayata kazanımınız daha kolay olacak. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
da herkesin bu riskin altında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Kimimiz doğuştan kimimiz sonradan. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için yapılması gereken birçok iş var. Önce gönlümüzdeki ve zihnimizdeki engelleri kaldırarak yola devam etmemiz gerekiyor. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz Engelsiz Yaşam Akademisi de iş kursları ile üretebilme noktasında birçok imkanları ortaya koyacaktır."
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
ise Engelsiz Yaşam Akademisi Projesinin katıldığı yarışmada, Türkiye
birincisi olduğuna dikkati çekerek, "Merkezefendi Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizle ilgili sadece 3 Aralık'ta değil, her zaman bir şeyler yapmak için hep gayret içerisindeyiz." dedi.
İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Okulu'nun mehteran gösterisi sunduğu açılış törenine, Garnizon Komutan Vekili Piyade
Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin
, Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk
, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan
, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık
, Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencileri ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından Engelsiz Yaşam Akademisi'ni gezerek Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'ndan bilgi aldı.
Açılış töreninde Umut Çocukları Derneği Müzik Grubu, Oktay Mersin
Özel Eğitim Anaokulu, Özel İnsanlar Derneği Korosu da konser verdi.
3 Aralık,Denizli,Merkezefendi
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:37