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Engelsiz yaşam için yürüdüler

Akyurt Belediyesi gençlerle birlikte yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

03.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:33Engelsiz yaşam için yürüdüler
Belediyesi gençlerle birlikte yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Akyurt Kaymakamlığından başlayan yürüyüş Kültür Parkı'nda tamamlandı ve farkındalık için etkinlikler düzenlendi.

"Artık Engel Yok" adlı proje ile engelli vatandaşların günlük yaşantısını daha kolay hale getirerek, engeli olmayan vatandaşların engellileri anlamasını sağlayacak etkinlikler yapıldı. Akyurt'un gençlerinden Baha Enes Karakullukçu'nun Akyurt Belediye Balkanı Hilal Ayık'a sunduğu proje, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından desteklendi.

Akyurt Kaymakamlığından Kültür Merkezi'ne yapılan yürüyüşle engelliler için farkındalık oluşturmak amaçlanırken, Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise katılımcılara çeşitli engellilik durumlarını tecrübe ederek engellilerin karşılaştıkları zorlukları bire bir yaşama imkanı sunuldu. Etkinlik için sosyal medyada "ArtıkEngelYok" adlı hashtag çalışması yapılarak etkinliğin Türkiye çapında duyurulması ve farkındalık alanının genişletilmesi de amaçlandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Fadime Çipil ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz'ün de katıldığı etkinlikte Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi.

Programda konuşan Başkan Ayık, "Bu projenin geliştirilmesinde ve uygulanmasında Baha kardeşimizin emeği çok büyük. Baştan sona gençlerin içinde yer aldığı bir proje bu. Baha ile tanıştığımızda kendisinin öz güveni bizi çok etkiledi. Bu projeyi bizimle paylaştı ve desteğimizle güzel bir iş ortaya çıktı. Ekibimiz de Baha'nın heyecanına kayıtsız kalmayıp destek verdi. Özel Kalem Müdürümüz Memduh Bey, Şenol Bey ve Baha'ya teşekkür ediyorum. Engellileri anlamak istiyorsak, engellilerle daha çok vakit geçirmemiz gerekiyor. Hepimiz engelli adayıyız derken de hayata devam ettiklerini, başarılarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bizim de beş yıllık planımızda Akyurt'u engelsiz bir şehir haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Her bireyin eşit koşullarda etkinliklere katıldığı, vücutlarındaki herhangi bir engelin yaşama katılmalarına engel olmadığı bir Akyurt kurmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Hilal Ayık, Akyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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