Engelsiz Yaşam Korosu Konseri İlgiyle İzlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen konser, yüzlerce sanatseverin ilgisi ile karşılandı. Konser, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, konserin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Türüdü, engellerin ortadan kaldırılması ve birlikte yaşamak için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Nefes adı verilen konserde ağırlıklı olarak Rumeli, Ege ve İç Anadolu yörelerine ait türküler koro ve solo olarak icra edildi. Her yaş grubundan müziğe gönül vermiş kişilerden oluşan Engelsiz Yaşam Korosu, Ayletme Beni, Çalın Davulları, İzmir'in Kavakları, Bilmem Ağlasam mı, Gönül Dağı gibi ölümsüz türkülere hayat vererek konseri izlemeye gelen herkesi mest etti.

Şefliğini Necmi Özgül'ün gerçekleştirdiği konseri Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş da ilgi ile izledi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Şef Necmi Özgül'e çiçek ve plaket takdim etti.