Engelsiz Yaşam Merkezi iftarda biraraya geldi

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi Bahçesinde Gerçekleşen İftar Programına İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İlçe Halk Eğitim Müdürü İsmail Ablak, Engelsiz Yaşam Merkezi Öğretmen, Öğrenci ve Ailelerin katılımı ile gerçekleşti.

Öğretmenlerinin ellerinde yemek yemenin güzelliğini yaşayan öğrencilerin gözlerindeki sevinç aileleri de duygulandırdı. Hep birlikte aynı sofrayı paylaşmanın manevi duygusunu yaşamanın farklı bir duygu olduğunu belirten aileler ve öğretmenler bu güzel geceye destek veren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Halk Eğitim Müdürü İsmail Ablak'a çiçek takdim ederek teşekkür ettiler.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise yaptığı konuşma da "İznik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bu güzel ve özel insanlara hizmet eden, Eğitim ve Öğretim veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci ailelerine de davete icabet ederek gelenlere teşekkür ediyor, herkese hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

İznik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Aileleri bu güzel iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dediler.

Kaynak: Bültenler