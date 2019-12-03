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Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerinden 3 Aralık etkinliği

Niğde'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

03.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:38Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerinden 3 Aralık etkinliği
'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi. Kurumun toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca: "Dünya nüfusunun yüzde 15'ini engelli insanlarımız oluşturmaktadır. Engellilik insan hayatında vazgeçilmez bir olgudur. Türkiye Nüfusunun yüzde 11'inin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Niğde 450 engellimizi kurum bakımımızda rehabilite etmekteyiz. Bunu yanında 3 bin tane engellimize de evde bakım maaşı ödemekteyiz" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bir toplumun gelişmişliği insan hayatına özelliklede engellilere verilen değerle ölçüldüğünü belirterek: "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını sağlamak karşılayacakları bütün engelleri ortadan kaldırmak ve onları en iyi yaşam sürdürmelerini sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir. Engellerin sorunu sadece onların, ailelerin görevi değil toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Niğde'de kamu kurumlarında ve toplumsal alanlarda engellilere yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız Niğde'yi bir engelli dostu şehri yapmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından şarkılar söylendi, şiirler okundu. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi ise büyük alkış aldı. - NİĞDE

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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