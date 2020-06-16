Engelsiz Yaşam Merkezi yeniden öğrencileriyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı ortak kararla yeniden öğrencilerle buluştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi yeniden öğrencileriyle buluştu
16.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:29
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı ortak kararla yeniden öğrencilerle buluştu. Merkez virüse karşı alınan yeni tedbirler ve düzenlemelerle var olan hijyenik ortamını sürdürerek eğitim vermeye devam edecek.

Yeni tip Corona Virüsü'ne (COVID-19) karşı verilen ulusal mücadelede yeni döneme girilirken, Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise özelliği ve büyüklüğü bakımından ikinci olan, yaklaşık 30 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Corona Virüs Salgını döneminde verdiği arayı yeni normalleşme dönemiyle sonlandırdı. Merkez, pandemi sürecinde Türkiye'de bir ilki başlatarak ara verdiği eğitimlerine uzaktan devam ederek, konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi 7 engelli gruba yönelik 14 bin 400 seans eğitimi vererek faaliyetlerini sürdürmüştü. Uzman kadrosuyla eğitimlerine yeniden başlayan Engelsiz Yaşam Merkezi, bina içerisinde yaptığı düzenlemeler ve yeniliklerle virüse karşı tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tüm kurum ve servis araçları hijyen kuralları çerçevesinde temizlenerek dezenfekte edilirken, her sınıfta tek öğretmen uygulaması ile sınıf içi sirkülasyona son verildi. Var olan temizlik aralıkları sıklaştırıldı. Klima filtreleri dahil bütün havalandırma sistemi sürekli kontrol altına alınırken, gruplarla yapılan eğitimlerde ise sosyal mesafe kurallarına uyularak yeniden düzenlendi ve sayı kısıtlaması getirildi. Hem veliler, hem eğitim görenler, hem de eğiticilerin sürekli ateş ölçümleri yapılarak kontrol sağlandı. Öte yandan spor salonlarında oluşan yoğun talebi karşılamak ve sosyal mesafenin sağlanabilmesi için kurum bünyesinde 3 ayrı sınıf daha düzenlenerek toplamda 5 salonda spor ve fitness salonu oluşturuldu.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde her eğitim bloğunda "açık tenefüs alanı" sistemine geçilerek temiz havada çocukların teneffüslerini gerçekleştirmesi sağlandı. Nöbet sisteminde öğretmen sayısı arttırılarak kurum içerindeki serbest gezintilere son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Haber

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