Engelsiz Yürekler Sporda Buluştu

Balıkesir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Karesi Engelsiz Spor Etkinlikleri İsmail Akçay Atletizm pistinde gerçekleştirildi.Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Karesi Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilen spor şenliğine 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler şenlikte atletizm, bocce, masa tenisi, futbol, matrak, badminton,halat çekme ve plastik ok ve parkur yarışmaları ilgili branşlarda yarıştı. Şenlikte öğrencilerin etkinlikleri beğeniyle izlendi.Engellerin el ele vererek ortadan kaldırılabileceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "İnanıyorum ki spor her engeli yener. Son yıllarda özellikle engelli kardeşlerimiz iş yaşantısına, sanatsal etkinliklere, sosyal etkinliklere ve sportif etkinliklere katılıyorlar. Ben zaman içerisinde bu katılımın daha da artmasını diğer arkadaşlarımızın yaptığı bütün faaliyetlerin engelliler tarafından da yapılmasını temenni ediyorum. Sevinerek bu alanda da görüyorum ki fiziki engeller de büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. Gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gerekse de diğer kamu kurumları olarak Engelsiz yüreklerin yanında olmak için her türlü çalışma yapmaya hazırız" diye konuştu.Spor etkinliklerinde öğrencilere eşlik eden Arıcıoğlu, "Bu özel kardeşlerimizin yaşadığı sorunları bugün bir nebze olsun unutturmak istedik. Biz de onların yaşadıklarını yaşamaya çalıştık. Yüzlerindeki mutluluğu, gülücükleri görmek bizler için çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı. Etkinliklerin ardından dereceye tüm sporculara madalyaları takdim edildi.Engelsiz yürekler etkinliğine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu ve çocukların aileleri de yalnız bırakmadı. - BALIKESİR