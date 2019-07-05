Engelsizim.com" sosyal e-ticaret platformu

Engellilerin sorunlarına çözüm arayan projelerde yıllarca gönüllü olarak hizmet etmiş bir görme engellinin, gerek bu sorunları yakinen bilen sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak, gerekse kendisi de engelli bir birey olarak, engellilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı üretme hassasiyetiyle ortaya çıkardığı bir sosyal sorumluluk projesidir.

Bizler engelli bireyler olarak, tüm engelimize rağmen, hayata tutunma çabasındayız. Hem kendi engel durumumuzdan hem çevresel şartların uygunsuzluğundan dolayı pek çoğumuz iş bulma ve çalışma olanaklarından mahrum! Devlet desteği ve aile yardımları var olsa da, bu bizlerin ekonomik ve sosyal açıdan eşit fırsatlarda hayata katılmamız için yeterli değil. Engellilerin kendi el becerileriyle, kendi gayretleriyle veya yardım da alarak yapabildikleri pek çok şey var aslında! Bizler de, kendi gelirimizi kazanabilir, kendi kazancımızla ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılabiliriz.

Nasıl mı?

Engelsizim.com e-ticaret platformunda; engelli bireylerin sanal mağaza oluşturarak, kendi ürünlerini satabilme fırsatı var artık! Sisteme üye olduktan sonra, ürün fotoğrafınızı ve insanlarla paylaşmak istediğiniz hikâyenizi anlattığınız bir ürün videosunu da ekleyerek satışa hemen başlayabilirsiniz.

Engelsizim.com projesiyle;

Her gruptan engellinin karşılaştığı fırsat ve eşitsizliğinin, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenebilmelerinin önünde engel teşkil ettiğinin farkında olarak; hayata tutunmaya çalışan ve bunun için de kendi çabasıyla bir şeyler üreten engellilere, e-ticaret platformu temelli bir tasarımla sanal ortamda kendi gelirlerini kazanma imkânı oluşturuyor ve satış desteği sağlıyoruz. Böylece, sadece küçük yatırımlar yaparak, hâlihazırda üretim çabalarını ve kapasitelerini geliştirmelerini destekliyoruz. Bu sayede, hem ürettiklerini, hem hikâyelerini tüm dünyayla paylaşmalarına zemin oluşturuyoruz.

Engelli bireyler ve aileleri, engelliler için çalışan dernekler, vakıflar, okullar, kurslar, rehabilitasyon merkezleri ve belediyelerin ilgili birimleri… Engelsizim.com hepimiz için!

Siz de yapabildiğiniz her ne varsa, onunla kendi gelirinizi kazanmak istiyorsanız, sitemize üye olun. Engelsizim.com ile sizin de bir dükkanınız olması hem masrafsız hem de çok kolay!