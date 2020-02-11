Haberler » Magazin » Engin Altan Düzyatan'dan yeni belgesel - Magazin

Engin Altan Düzyatan'dan yeni belgesel

2018 Eylül ayında belgesel ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan Engin Altan Düzyatan, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı.

11.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:04Engin Altan Düzyatan'dan yeni belgesel

Engin Altan Düzyatan, 'daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla yaptığı ilk belgesel "Sen de Tanık Ol"dan sonra tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için "Sen de Fark Et" adlı yeni bir belgeselinin çekimlerini tamamladı.

, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya'da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya'daki Citarum'a gitti. Bangkok'ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan temizlik rutinine katılarak çöp temizledi.

Aynı zamanda Phuket'te, Mercan Kayalıkları'nda su altı dalışı yaptı.

"Sen de Fark Et" belgeselinde plastiklerin, dünyada yaşayan tüm canlıları nasıl etkilediğini gözler önüne seren Engin Altan Düzyatan, bir önceki belgeselin finalinde olduğu gibi bu belgeselin finalinde de bir fotoğraf sergisi açacak.

ÖLÜMCÜL TEHLİKE : MİKROPLASTİK

Engin Altan Düzyatan "Etrafımız bir kez kullanılmak üzere tasarlanan ve neredeyse anında atılan plastiklerle çevrili... Bu tek kullanımlık plastikler okyanuslarımıza dağılıyor ve deniz yaşamını bitiriyor. Her gün, sayıları git gide artan ve içleri kamışlar, plastik torbalar ve halatlarla dolu, kuşlar, balıklar ve deniz canlıları ölü olarak kıyılara vurmaktalar. Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim"


Engin Altan Düzyatan, Hindistan, Afrika, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
08:58  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Şubat MPİ On Numara sonuçları
11.02.2020 11:03:36