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Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı

Engin Altan Düzyatan, Afrika'daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla yaptığı ilk belgeselden sonra tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için "Sen de Fark Et" adlı yeni belgeselinin çekimlerini tamamladı. Yakışıklı oyuncunun Bangkok'ta çöp topladığı ortaya çıktı

10.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:19Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı

2018 ayında belgesel ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan Engin Altan Düzyatan, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı.

BELGESEL İÇİN 6 ÜLKEYİ GEZDİ

Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya'da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya'daki Citarum'a gitti. 'ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan temizlik rutinine katılarak çöp temizledi. Aynı zamanda Phuket'te, Mercan Kayalıkları'nda su altı dalışı yaptı.

FOTOĞRAF SERGİSİ AÇACAK

"Sen de Fark Et" belgeselinde plastiklerin, dünyada yaşayan tüm canlıları nasıl etkilediğini gözler önüne seren Engin Altan Düzyatan, bir önceki belgeselin finalinde olduğu gibi bu belgeselin finalinde de bir fotoğraf sergisi açacak.

Engin Altan Düzyatan, "Etrafımız bir kez kullanılmak üzere tasarlanan ve neredeyse anında atılan plastiklerle çevrili... Bu tek kullanımlık plastikler okyanuslarımıza dağılıyor ve deniz yaşamını bitiriyor.

Her gün, sayıları git gide artan ve içleri kamışlar, plastik torbalar ve halatlarla dolu, kuşlar, balıklar ve deniz canlıları ölü olarak kıyılara vurmaktalar. Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim" dedi.


Engin Altan Düzyatan, Bangkok, Eylül, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI (3)
ADINI YAZ Y:Tebrik ederim. . doğaya insanlardan başka zarar veren yok olan onlara oluyor temiz dünyalarını kirleten bizleriz . . insanlar çöplerini yere değilde çöpe atılsa okullarda evlerde çocuklara ders verilmeli ben almanyada görüyorum. çocuk şeker yediği zaman annesi kağıdını yere atmamasını cebine koyup sonra çöpe atmasını öneriyor buda doğayı kirletmemek için iyi bir başlangıç . . . Türk anne ve babalarıda çocuklarına verdiği ders aynı . . . . .
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KUZEYİN BEYİ:Kim bu degisik
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KARAYEL POYRAZ))))))):ne bileyim, , sorsana kendisine))))))))))))
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