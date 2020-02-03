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Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı: Diziye dönüyor musun?

Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon boyunca TRT 1 ekranlarında boy gösteren Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı takipçilerini heyecanlandırdı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden yorum yağdı.

03.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:01

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve her bölümünde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'da başrole Burak Özçivit gelmişti. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından Engin Altan Düzyatan da FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı.

KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAĞI KONUŞULUYOR

Ancak reytinglerde umduğunu bulamayınca erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir bekliyor.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden anında yorum yağmaya başladı.

Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz merak konusu.

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı: Diziye dönüyor musun?

Engin Altan Düzyatan, Magazin


HABER YORUMLARI (94)
İSMAİL BABA:Kesinlikle tarih kokan osmanlının geçmişini hatırlatalım engin olmazsa ismail olur tarihte kimler varsa saygı duyalım gerçekçi olanda ertuğrul rolündeki engin beydir
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1 1
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YUSUF:Milli duyguları zayıf insanlar izlemeye bilir ben gururla izliyorum
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HÜLYA:Özledik kendisini..Şahsen kuruluş osmanı izlemedim hiç o yok diye
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2 0
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HALİME:Bence engin çok güzel bir oyuncu özledik
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OZAN:Arkadaşlar bence gelecek engin abi diziye buna inanın. Bu arada fitnecilerin yorumlarına kulak asmayin. Biz ecdadımız dan gurur duyuyoruz . Osmanlı ruhunun tekrar ayağa kalkmasi gerçek hainlerin ortaya çıkması rahatsız ediyor yarası olanları:))
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AYDIN GÜLLER:Arkadaşım osmanliyi seviyoruz ama oyuncuların osmanlı ruhu ile alakaları yok
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1 0
ASLI:ESKİDEN CÜNEYT ARKIN DA ÇEVİRİRMİŞ BUNUN GİBİ SAÇMA FİLMLERİ. HİÇMİ YAPACAK BAŞKA İŞİNİZ YOK BÖYLE GERÇEK İLE ALAKASI OLMAYAN UYDURUK DİZİLERİ İZLİYOTSUNUZ. GERÇEK TARİHİ ÖĞRENMEK İÇİN KİTAP OKUYUN.
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BEKİR ÖZDEVİÇ:Sanane abim elalemin kitap okuyup okumadığı biyerini mi dürtüyor Bu dizi gençleri bi toparladı Diriliş Ertuğrul kuruluş osman aynı şey Allahın izniyle gelecek Engin abi
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ERTUĞRUL GAZİ TORUNU:Aslı hanım gerçek olan bir tarih var dogrudur o tarihde bizim dedelerimizin senin ve senin gibilerin dedesini Allahın izniyle kellelerini ayaklarimizin altina almiş olmamizdir
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2 1
YFS:Aslı çok boş bir insansın
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2 0
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