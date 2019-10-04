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Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş: Ertuğrul'un final yapmasının ardından ekranlara kısa süreliğine ara veren Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

04.10.2019 20:03

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Fakat Altan'ın yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

EŞİ VE BALDIZI FOTOĞRAFI BEĞENDİ

1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Engin Altan Düzyatan, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Diriliş: Ertuğrul'daki imajıyla çok beğenilen Altan, yeni imajıyla pek beğenilmedi. Fakat Engin Altan'ın eşi ve baldızı fotoğrafı beğenerek Altan'a desteklerini sundu.

"SARI PALA REMZİ"

Altan'ın fotoğrafın yorum yapan bir takipçisi, "Sakallarını uzat lütfen." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Sarı pala Remzi" yorumunu yaptı.

Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı

Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, Instagram, Magazin

YORUMLAR(22)
.:ALMAN HANZA BENZEMİŞ
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0 1
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3301İN KENDİSİYİM:Japon askeri gibi olmuş..
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3 1
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ARDACAN:Bu hali gayet yakışmış neydi o eski hali barbar gibi diriliş ertuğrulda saçma sapan bir diziydi tarihle alakası yok zaten tarihte ertuğrul diye birisi yaşamamış hep uyduruk tarihle bu milleti gazlıyolar hahahaha
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2 18
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AZAPAY:sen tarih okudunmu Ertuğrul gazi osmanlı devletini kuran osman gazinin babasıdır. herhalde sen yunan tarihi okuyorsunun aç oku tarihide cahilliğin ırtaya çıkmasın
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11 0
DÜŞÜNEN İNSAN:musluk kesilince final mı yapmışlar ne :)
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4 12
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HAKAN:Varmi gercekten bu sacmaligi seyreden ? Neyse final yapmis , en azindan dogru yolu bulmuslar .
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AZAPAY:neden izlemesin herkesin sizin gibi sapık dizler seyrettiğnimi sanıyorsunuz diz bitti derken cahil artık ertuğrulun oğlu büyüdü Osmanlı devletini kuracak o yüzden dizinin bu bölümü final yaptı ha pardon sizler yunan tarihi okuduğunuzdan TÜRK tarihini saçma bulursunuz ah bezmirde yunanı denizde tam dökememişiz artıkları kalmış hala
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9 2
ADINIZI YAZIN:ne izleyecük geym of tronsmu? çaki mi izleyelim? yooosaaa modern familiyimi izleyek.
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3 0
ECE:dirilş ertuğrul gerçekden çok seyrediliyormuydu
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FANN:Hem de çok yurt dışında bile satılıyordu..
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