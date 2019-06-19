19.06.2019 17:47
Haberler» Güncel» Haber

ENGİN ALTAY'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI 1

ENGİN ALTAY

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
19:42 Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi
19:42 Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay son yolculuğuna uğurlandı
19:42 "Sağlık için 10 bin adım" yürüyüşü
19:41 Susurluk'ta sağanak yağış hayatı felç etti
19:41 Kapadokya'da yeraltı şehrini su bastı
19:41 Milli Savunma Bakanlığı, Araklı'da sel felaketine 2 helikopter ve 2 uçakla destek verdi
19:40 Kastamonu'da tarlada yıldırım isabet eden kadın öldü