19.06.2019 21:30
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ENGİN ALTAY'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI 2

ENGİN ALTAY

Kaynak: DHA
Politika

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21:32 Askeralma Kanunu Teklifi'nde 60 madde kabul edildi
21:29 ENGİN ALTAY'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI 2
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20:16 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : "Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık...