<div></div><div>Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu.</div><div></div><div>İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde mücadele eden Malatyaspor USA, amatör lig ekibi Karadeniz Ereğli ve KKTC temsilcisi Merit Alsancak Yeşilovaspor forması giyen Baytar ardından Gaziosmanpaşa'ya transfer olmuştu.</div> <div></div><div>Bir türlü istikrar yakalayamayan Engin Baytar, zor günler geçiren ve genç bir kadroyla lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor'a transfer oldu. </div> <div></div><div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div><div></div></div>