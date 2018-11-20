20 Kasım 2018, 00:25
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Engin Baytar'ın Yeni Takımı Belli Oldu!

Engin Baytar

35 yaşındaki Engin Baytar, TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor ile anlaştı.

Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu.
İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde mücadele eden Malatyaspor USA, amatör lig ekibi Karadeniz Ereğli ve KKTC temsilcisi Merit Alsancak Yeşilovaspor forması giyen Baytar ardından Gaziosmanpaşa'ya transfer olmuştu.
Bir türlü istikrar yakalayamayan Engin Baytar, zor günler geçiren ve genç bir kadroyla lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor'a transfer oldu. 
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