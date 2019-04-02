Engin Bilici Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA KORKUTELİ belediye başkan adayı olan Engin Bilici isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA KORKUTELİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Engin Bilici isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA KORKUTELİ adayı Engin Bilici kimdir? BTP ANTALYA KORKUTELİ adayı Engin Bilici yüzde kaç oy aldı?

Engin Bilici Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA KORKUTELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Engin Bilici KORKUTELİ ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. KORKUTELİ ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Engin Bilici adlı BTP adayı toplamda 94 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA KORKUTELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.