Engin Ertekin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR ALTINYAYLA belediye başkan adayı olan Engin Ertekin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR ALTINYAYLA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Engin Ertekin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BURDUR ALTINYAYLA adayı Engin Ertekin kimdir? BTP BURDUR ALTINYAYLA adayı Engin Ertekin yüzde kaç oy aldı?

Engin Ertekin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR ALTINYAYLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Engin Ertekin ALTINYAYLA ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. ALTINYAYLA ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Engin Ertekin adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR ALTINYAYLA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.