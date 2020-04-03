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Engin Fırat futbolsuz günlerde futbolu konuşuyor

- Engin Fırat futbolsuz günlerde futbolu konuşuyor Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, korona virüs nedeniyle liglere ara verilen bu dönemde Moldova'da birçok kanalın ana haber bültenlerine bağlanarak hem 'Evde kal' mesajı veriyor, hem de oyuncu seçimlerinden, performans...

03.04.2020 23:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:30
- Engin Fırat futbolsuz günlerde futbolu konuşuyor
İSTANBUL - Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, korona virüs nedeniyle liglere ara verilen bu dönemde Moldova'da birçok kanalın ana haber bültenlerine bağlanarak hem 'Evde kal' mesajı veriyor, hem de oyuncu seçimlerinden, performans takibinde kullandığı teknolojilere kadar birçok konuda açıklamalar yapıyor.
Korona virüs sebebiyle birçok ligde olduğu gibi Moldova'da da liglere ara verildi. Bu zorlu süreçte Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat da Moldova'da yer alan kanalların ana haber bültenlerinde çok sayıda konu hakkında görüş bildiriyor. Fırat, öncelikle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparak salgından korunmanın önemine dikkat çekiyor. Başarılı çalıştırıcı, ayrıca milli takım oyuncu seçimleri, oyuncuları bulma, izleme, takip etme ve kadro seçim süreçlerini anlattığı, bunları yaparken izlemede ve performans takibinde hangi teknolojileri kullandığına ilişkin de açıklamalarda bulunuyor. Engin Fırat futbolsuz günlerde futbolu konuşuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Moldova, Fırat, Spor

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Engin Fırat futbolsuz günlerde futbolu konuşuyor
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