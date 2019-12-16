Haberler » Güncel » Engin Fırat yeniden gündemde! - Haber

Engin Fırat yeniden gündemde!

Azerbaycan Milli Takımı Jurcevic'le yolların ayrılmasının ardından, daha önce de adı gündeme gelen Engin Fırat'la görüşecek.

16.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:45Engin Fırat yeniden gündemde!
Milli Takımı Jurcevic'le yolların ayrılmasının ardından, daha önce de adı gündeme gelen Engin 'la görüşecek.
Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova Futbol Federasyonu'yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı. Milli takım için arayışta olan Azerbaycanlı yetkililerin bu nedenle yakın zamanda teknik direktörlük görevi için Engin Fırat ile görüşmesi bekleniyor.
(İHA)

Futbol Federasyonu, Azerbaycan, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20 Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
16:20 AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması" - Haber
16:20 Kırklareli'nde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları - Haber
16:19 Mersin'de güneşli hava - Haber
16:19 Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:21:16