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Engin İpekoğlu: "Arkadaşların kazanma arzusu bizi sevindirdi"

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Arkadaşların kazanma arzusu, isteği içinde olmaları bizi sevindirdi" dedi.

27.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:03 Engin İpekoğlu:
Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Arkadaşların kazanma arzusu, isteği içinde olmaları bizi sevindirdi" dedi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Engin İpekoğlu, "Sonunda 3 puanı gördük. Arkadaşların kazanma arzusu, isteği içinde olmaları bizi sevindirdi. Umarım ikinci yarıda çok farklı Adanaspor izleteceğiz diye düşünüyorum. Yarın başkanımızla birlikte İstanbul'da çok uzun bir toplantımız var. Anlaşacağımız oyuncularla ilgili konuşacağız. Kamp yeri Adana'da olacak. 2 hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - ADANA

Fatih Karagümrük, Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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