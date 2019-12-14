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Engin İpekoğlu: "Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz"

Adanaspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Menemenspor maçının ardından, "Herhalde devre arasına kadar bu şekilde devam edeceğiz.

14.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:56Engin İpekoğlu:
'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Menemenspor maçının ardından, "Herhalde devre arasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Devre arasında yapacak çok işimiz var" dedi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Engin İpekoğlu, "Böyle kötü bir süreçten sonra ne söylenebilir ki. Onun için herhalde devre arasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Devre arasında yapacak çok işimiz var. Devre arasında transfer konusuna önem göstereceğiz. Her maçta kart görmeye devam ediyoruz. Zaten kadro sıkıntısı yaşıyoruz. Bir de gereksiz kırmızı kartlar bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün 2 altyapıdan oyuncu dahil ettik. Bundan sonra herhalde daha fazla altyapıdan oyuncu kadroya dahil edeceğiz gibi gözüküyor. Bu süreçte umarım ki daha fazla oyuncu kaybetmeyiz devre arasına kadar. Devre arasında gerekli çalışmalar yapılır diye düşünüyorum" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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