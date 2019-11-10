Haberler » Spor » Engin İpekoğlu: 'Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık' - Spor

Engin İpekoğlu: "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık"

- Engin İpekoğlu: "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık"ANKARA - Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık" dedi.

10.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:47
- Engin İpekoğlu: "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık"
ANKARA - Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık" dedi.
Adanaspor, TFF Lig'in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Açıkçası maçtan önce ne beklediğimiz sonuç, ne de beklediğimiz oyundu. Özellikle ilk yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık. Dar bir kadroyla mücadele veriyoruz. Özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 4-5 tane ilk 11'de oynaması gereken oyuncuları maalesef oynatamıyoruz. Yerlerini doldurmaya çalışan oyuncularımızın da yetersizliği, özellikle savunma hattındaki problemlerimiz bugün bir daha ortaya çıktı diye düşünüyorum. Milli ara sonrası milli takıma giden yabancı oyuncularımız sakat olan diğer yabancı oyuncularımız aramız katılırlar. Milli takım arasından sonra ilk defa Giresunspor maçına tam kadro çıkacağımızı düşünüyorum. Tabi ki bir an önce 3'er puanları almak zorundayız. Umarım bunun başlangıcı da Giresunspor maçı olur" ifadelerini kullandı.
Engin İpekoğlu:

Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:08 Bayram Toysal: "Lider geldik, lider dönüyoruz"
18:06 Basketbolda derbi maçta gülen taraf Fenerbahçe!
18:03 Türkiye Kupası'nı Onursal Başkan Tahmazoğlu'na hediye ettiler
18:02 Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri tamamlandı
17:56 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
17:31 Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
16:47 Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:13:58