Engin Kurt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN GÜCE belediye başkan adayı olan Engin Kurt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN GÜCE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Engin Kurt isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN GÜCE adayı Engin Kurt kimdir? BTP GİRESUN GÜCE adayı Engin Kurt yüzde kaç oy aldı?

Engin Kurt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN GÜCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Engin Kurt GÜCE ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. GÜCE ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Engin Kurt adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

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