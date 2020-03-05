Alpay Özalan'ın Meclis'teki ilk sözleri akıllara gelince, Özkoç'u yumrukladığı iddiası ortaya atıldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sarf ettiği hakaret içerikli sözler dün Meclis'in karışmasına sebep oldu. AK Partili ve CHP'li vekiller birbirlerine girerken, Engin Özkoç'un kavgada aldığı darbeler sonrası başında şişlik meydana geldi. Özkoç'a yumruk atan ismin AK Partili vekil Alpay Özalan olduğu iddia edildi. Öte yandan Özalan'ın Meclis'e girdiği dönemde "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden olursa karşısına benim çıkacağımdan şüpheleri olmasın" sözleri akıllara geldi.

"SIRTIMIZDAN HANÇERLEYEN ÇETECİLER"

Özalan, bu olaylardan hemen önce sosyal medya hesabından, "Katil Esed'e vurdukça, ses CHP'den geliyor. Sürekli Türkiye düşmanlarından yana olup bir de onur, haysiyet ve şereften bahsediyorlar. Biz birinci dünya savaşında 7 düvelle mücadele ederken, sırtımızdan hançerleyen çeteciler vardı. Şimdi de CHP ve @enginozkoc gibiler var" paylaşımında bulundu.

"SİZ GİDİN SAHİPLERİNİZ GELSİN"

Özalan ikinci tweetinde, "Esed Rejimi'nin vurulmasını sindiremeyen ve ipini koparan CHP, Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor adice. Ölümüne Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ın yanındayız. Kendini bilmez @enginozkoc ve onun gibilere her yerde ve ortamda haddini bildireceğiz. Siz gidin, sahipleriniz gelsin!" ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Bu sözlerin ardından Özkoç'u, Alpay Özalan'ın yumrukladığı ileri sürülürken akıllara da AK Parti'li vekilin Meclis'e ilk geldiği günlerde Fair Play ödülü ile ilgili bir soru üzerine söylediği sözler geldi. Alpay bu konuşmasında "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden olursa karşısına benim çıkacağımdan şüpheleri olmasın" demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'deki İdlib oturumu öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı. Daha sonra Meclis'te düzenlenen Genel Kurul'da kürsüye çıkan Engin Özkoç'un konuşması AK Parti milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi.