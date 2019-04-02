Engin Yavuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BURSA ORHANGAZİ belediye başkan adayı olan Engin Yavuz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURSA ORHANGAZİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Engin Yavuz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BURSA ORHANGAZİ adayı Engin Yavuz kimdir? Bağımsız BURSA ORHANGAZİ adayı Engin Yavuz yüzde kaç oy aldı?

Engin Yavuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BURSA ORHANGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Engin Yavuz ORHANGAZİ ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. ORHANGAZİ ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Engin Yavuz adlı Bağımsız adayı toplamda 65 adet oy sayısına ulaştı.

BURSA ORHANGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.