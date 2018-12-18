Eni ve Shell, Nijerya'da Petrol Sahası Alımı İçin Siyasilere 1.1 Milyar Dolar Rüşvet Verdi

Milano mahkemesi yargıcı Giusy Barbara, Eni ve Shell şirketlerinin, Nijerya'da petrol sahası satın alımı sırasında Nijeryalı siyasilere 1.1 milyar dolar rüşvet verilmesinden haberdar olduklarını söyledi.
Eni ve Shell, "OPL 245" off-shore petrol sahasını 1.3 milyar dolara satın almışlardı. Bu satış, petrol sektöründe görülen en büyük yolsuzluk skandalına yol açmıştı. İddialara göre satış fiyatının 1.1 milyar doları temsilcilere ve aracılara verildi.
Milano mahkemesi yargıcı Giusy Barbara bu kanısını, OPL 245 satışında aracılık yapan Nijeryalı iki sanığın yolsuzluk suçundan eylül ayında dörder yıl hapse mahkum edildikleri davanın gerekçeli kararında belirtti.
Kararda, "Eni ve Shell şirketlerinin yönetimleri, ödenen 1.092 milyar doların bir kısmının, avını kollayan aç köpekbalıkları gibi bekleşen Nijerya kamu görevlilerini memnun etmek için ödeneceğini biliyorlardı. Bu sadece bir suç ortaklığı değil, Nijerya devletini zarara sokan yırtıcı bir projeye bile bile dahil olmak demektir" ifadelerine yer verildi.
Kararda kendi yetkililerinin de adı geçen İtalyan şirketi Eni, gerekçeli kararı inceleyeceklerini ve kanıtların esas davada görüldüğünde ortaya çıkacağını bildirdi.
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Shell,Nijerya
Kaynak: Enerjienstitusu.com