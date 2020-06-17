Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan ne iş yapıyor? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi!

Ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan sosyal medyada ve yer aldığı yapımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı hakkında merak edilenleri sizin için haberimizde ele aldık. Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan ne iş yapıyor? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi!

Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan ne iş yapıyor? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi!
17.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:48

Enis Arıkan Türk oyuncu ve sunucu olarak uzun yılardır kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim oldu. Birçok dizi, film ve yapımda rol alan ünlü sanatçı Enis Arıkan zaman zaman magazin ve sosyal medyada da gündeme gelmektedir. Büyük hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu hakkında merak edilenler sizin için haberimizde. Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan ne iş yapıyor? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi!

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.

1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.

Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.

Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Enis Arıkan ne iş yapıyor? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi!
ENİS ARIKAN

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Eğlendirme Dairesi

2015 - Komedi Türkiye

2016 - Familya Bergütay

2016 - Geldim Gördüm Güldüm Show

2018 - 2020 Jet Sosyete Tonguç Pehlivan "Tony"

2018 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi

2019 - Benimle Söyle Kendisi Sunucu

2020 - Yasak Elma

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

Etiketler: Enis Arıkan, Enis Arıkan, TV, TV, , Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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