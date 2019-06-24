24.06.2019 14:48
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Ünlü sanatçı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA - İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için ilk olarak Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Fosforoğlu'nun naaşı törenin ardından Kadıköy Moda Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Ediz Hun , Erol Evgin ve Cem Yılmaz 'ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Erol Evgin, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm çok önemli bir değeri kaybettik. Türk tiyatrosunun Türk sinemasının başı sağolsun. Türk milletinin başı sağolsun" diye konuştu. Ediz Hun ise, "Hepimizin sevgilisi olan Enis'imizi kaybettik. Biz adalıyız. Çok eski beri dostluğumuz var. Bir hafta önce beraber oturduk konuştuk. Çok büyük bir kayıp. Mekanı cennet olsun "diye konuştu.

Kaynak: DHA
İstanbul , Enis Fosforoğlu , Güncel

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