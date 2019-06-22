Enis Fosforoğlu kimdir? Kaç yaşındaydı? Ölüm sebebi nedir?

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Enis Fosforoğlu , kalp krizi geçirmesi sonrasında hayatını kaybetti. 11 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hastanede yoğun bakıma alınmış ve taburcu olmuştu. Sanatçının Büyükada'daki evinde yine kalp krizi geçirmesi sonucunda yaşamını yitirmesi sanat dünyasını derinden etkiledi. Peki Enis Fosforoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?



Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul 'da doğmuştur. Babası oyuncu Renan Fosforoğlu , annesi Mualla Fırat 'dır. Babası Renan Fosforoğlu'nun ilk eşi Muazzez Arçay eski sinema sanatçısı, ondan olan oğlu oyuncu Ferdi Merter ile kardeştir.

Enis Fosforoğlu, 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy 'de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu.

Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu, senaryo yazmakta ve yönetmenlik yapmaktaydı.

1968-1972 yılları arasında mankenlik yapmış olan Serda Fosforoğlu ile evli olan sanatçı, eşini kanser yüzünden 1 Kasım 2001 tarihinde kaybetti. Seren (d.1976) ve Eren (d.1980) adında bir oğlu, bir kızı vardır. Kızı Seren Fosforoğlu da tiyatrocudur.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1981 - En iyi yönetmen ödülü

1989 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Jüri özel ödülü

1999 – Lions, İletişim Ödülü

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2014 - Pek Yakında (Enis Fosforoğlu) (Sinema Filmi)

2009 - Bir Bulut Olsam ( TV Dizisi)

2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Snema Filmi)

2009 - Arka Sokaklar (4. Sezon ) (TV Dizisi)

2004 - Mavi Kolye (Fadar) (TV Dizisi)

2003 - Keloğlan (Aksakallı Dede) (TV Dizisi)

2003 - Hırçın Menekşe (TV Dizisi)

2001 - Sultan (TV Dizisi)

2001 - Mutluyüz Ailesi (TV Dizisi) (Oyuncu, yönetmen ve senarst)

2000 - Şeytan Sofrası (TV Filmi)

2000 - İmparator (TV Dizisi)

1999 - Şükran Büfe (Coşkun Baba) (TV Dizisi)

1997 - Sevimli Dostlar (TV Filmi)

1989 - Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)

1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi)

1985 - Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)

1985 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Yumruk (Cemln Adamı) (Sinema Filmi)

1983 - Aptal Kahraman (Sinema Filmi)

1979 - Ne Olacak Şimdi (Sinema Filmi)

1979 - Dokunmayın Şabanıma (Pols) (Snema Filmi)

1978 - Çaresiz (Sinema Filmi)

1978 - Zor Oyunu Bozar (Sinema Filmi)

1978 - Sultan (Sinema Filmi)

1978 - Seven Unutmaz (Kenan) (Sinema Filmi)

1978 - Batan Güneş (Sinema Filmi)

1977 - Derbeder (Tarık) (Sinema Filmi)

1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor (Sinema Filmi)

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Sinema Filmi)

1974 - Uyanık Kardeşler (Erkan'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1974 - Sezercik Küçük Mücahit (Kontame Veli) (Sinema Filmi)

1974 - Dertler Benim Olsun (Sinema Filmi)

1974 - Boşver Arkadaş (Fert'n Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1971 - Mavi Eşarp (Turgut) (Sinema Filmi)

1971 - Asya 'nın Tek Atlısı Baybars (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1970 - Zeyno (Davut) (Sinema Filmi)

1970 - Herkesin Sevgilisi (Sinema Filmi)