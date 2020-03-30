Enis Özkan, 10 filmi internetten yayına verdi







Ünlü yapımcı Enis Özkan, 10 filmi YouTube kanalında yayına verildi. Özkan, "Herkes evinde kalsın. Bütün filmleri keyifle izlesinler" dedi.& ; "Benim Dünyam", "Karaoğlan", "Soğuk", "Ejder Kapanı", "Yaktın Beni", "Hayatımın Kadınısın", "Sirayet", "Nergis Hanım", "Ev" ve "Şaşkın" filmleri, Enis& ; Özkan, daha önce Chantier Films de başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı, Ümit Ünal'ın yönettiği "Sofra Sırları" filmini YouTube'da yayınlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin