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Enis Özkan, 10 filmi internetten yayına verdi

Ünlü yapımcı Enis Özkan, 10 filmi YouTube kanalından yayına verildi

30.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:32
Enis Özkan, 10 filmi internetten yayına verdi



Ünlü yapımcı Enis Özkan, 10 filmi YouTube kanalında yayına verildi. Özkan, "Herkes evinde kalsın. Bütün filmleri keyifle izlesinler" dedi.& ; "Benim Dünyam", "Karaoğlan", "Soğuk", "Ejder Kapanı", "Yaktın Beni", "Hayatımın Kadınısın", "Sirayet", "Nergis Hanım", "Ev" ve "Şaşkın" filmleri, Enis& ; Özkan, daha önce Chantier Films de başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı, Ümit Ünal'ın yönettiği "Sofra Sırları" filmini YouTube'da yayınlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Enis Özkan, Magazin
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