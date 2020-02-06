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Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, Dorukhan Toköz'ün attığı mesajları ifşa etti

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz, bu kez sosyal medya mesajlarıyla gündeme geldi. Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, Dorukhan Toköz'ün kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek sosyal medyanın gündemine oturdu. Dorukhan Toköz, mesajlaşma görüntülerini yalanladı ve hukuki girişimde bulunacağını açıkladı.

06.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:17

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bu kez sosyal medyada gönderdiği mesajlarla gündem oldu.

Enise Sude isimli kullanıcısı, milli futbolcunun kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek ve bir anda dikkatleri üzerine çekti.

GERİ ADIM ATTI, MESAJLARI SİLDİ

"Türk müsün?" diyerek Enise Sude isimli kullanıcıya mesaj atan Dorukhan Toköz, sohbetin sonunda genç kadınla buluşmak istedi. Bu davet üzerine genç kadının "Herhalde sen benim kaç futbolcuyu ifşa ettiğimi görmedin" mesajıyla karşılaşan milli futbolcu geri adım attı ve gönderdiği mesajları sildi.

Enise Sude isimli kullanıcı, Dorukhan Toköz'le arasında geçen diyalogları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşırken, "Bu gidişle takım oluşturacağım galiba. R nedir, nasıl yapılır?" mesajlarıyla milli yıldızın geri adım attığını belirtti.

DORUKHAN'DAN YALANLAMA GELDİ

Ortaya çıkan mesajlaşma görüntülerinin ardından Dorukhan Toköz, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve böyle bir mesajlaşmanın kesinlikle yaşanmadığını ve gerekli hukuki işlemleri başlattığını söyledi.

Dorukhan Toköz'ün açıklaması şu şekilde;

EMRE MOR'U DA İFŞA ETMİŞTİ

Enise Sude, daha önce de Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmiş ve "Bazıları ifşalanmayı hak etti" mesajını yazarak Emre Mor'u Snapchat üzerinden engellediğini gösteren fotoğrafı paylaşmıştı.

Sude isimli genç kadın ayrıca Instagram'da 4,1 milyon takipçisi bulunan sporcu Sergi Constance'nin ve şarkıcı Jason Derulo'nun da kendisine mesaj attığını söyleyerek ifşa etmişti.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Enise Sude'nin Instagram'da 259 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Enise Sude ile Dorukhan Toköz arasında geçen diyalog;

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Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, Dorukhan Toköz'ün attığı mesajları ifşa etti

Dorukhan Toköz, Instagram, Spor


HABER YORUMLARI (12)
MESUT:bence kadına hukuki işlem başlatılmalı. gerçek bile olsa bu nedir! terbiyesiz!!!
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HULK:dayı böyle birşey olursa direkt engelleyin. o zaman mesajları göremiyor.
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NAZIM GÜÇLÜ:Karmanın koyunu sonra çıkar oyunu
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ONUR:karamanın koyunu sonra çıkar oyunu karmanın değil
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ADINIZI YAZIN:ne olmuş yani bekar bir erkek bir bayandan hoşlanıp mesaj atmış herhangi bir sözlü taciz yok küfür yok hakaret yok. ne var bunda
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DELGADO:tek başarısı futbolcu ifşalamak olan kişiliğini değil de dişiliğini kullanan birine artık futbolcularında yazmaması gerekiyor bu kaçıncı ifşa.
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ADSIZ.:Dorukhan, bir de dilimizi doğru kullansan ya. ''Benim ismimi'' değil ''ismimi''; ''muhattap'' değil ''muhatap''; ''kişiylede'' değil ''kişiyle de'', ''ard arda'' değil ''art arda'', ''şeyide'' değil ''şeyi de'', ''olmayacağımıda'' değil ''olmayacağımı da'', ''ettiğimide'' değil ettiğimi de''
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CENGO:Bende yazdım bir şeyler daha beni ifşa etmedi hayret, bjk olmasa bile haftada bir halı saha ya gidiyoruz bizde :)
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ZAAA XD:Benim üzerimden prim kasma ünlü olma çabaları demiş de bu futbolcu kim la ?
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SLİMM:Bu kadını beğenip mesaj yazan kafalara acıyorum! Paranızla rezil olmayın!
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