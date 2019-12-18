Enisey: 85-74

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Vilius Maciulaitis ( Litvanya ) (xx), Kristaps Konstantinovs (Letonya) (xx), Valerio Grigioni (İtalya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 17, Triche (xx) 5, Kennedy (xxx) 13, M'Baye (xxx) 12, Morgan (xx) 9, Yunus (xx) 4, Metecan (xxx) 12, Semih Erden (xxx) 9, Nusret (xx) 4

ENISEY: Berry (xxx) 27, Gudumak (xx) 8, Komissarov (xx) 8, Hogue (xxx) 15, Rebic (xx) 5, Zakharov (x) 4, Viktorov (x) 3, Kanygin (x) 4, Mitusov (x)

1'İNCİ PERİYOT: 18-25

İLK YARI: 43-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

5 FAUL: Kanygin (29.40), Gudumak (38.54) (Enisey)

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, en önemli rakiplerinden Enisey'i evinde yendi, liderliğini korudu: 85-74. Maçın ilk periyodunda 10 sayı farkla geriye düşmesine rağmen güçlü rakibini mağlup etmeyi başarıp çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde eden Karşıyaka'da Taylor 17 sayıyla oynadı. Kaf-Kaf bu karşılaşmayla evinde bu sezon galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Yeşil kırmızılı ekipte 2 yıl önce kadroda yer almasına rağmen bonservis sorunu nedeniyle lisans çıkarılamadan sözleşmesini fesheden, FIBA kanalıyla kulübe transfer yasağı getiren Dustin Hogue, Rus ekibinin kadrosunda eski takımına rakip oldu. Karşıyaka Europe Cup'ta sonraki maçını 8 Ocak'ta Bahçeşehir Koleji'yle İstanbul'da oynayacak.

İlk periyoda Berry'nin skorer oyunuyla önde başlayan konuk ekip üstünlüğü eline alıp farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Bu bölümde Kaf-Kaf rakibine Taylor'la direnmeye çalıştı. Periyot 18-25 sonuçlandı. İkinci periyodun başında pota altında benchten gelen Semih Erden, Nusret ve Yunus'la farkı eriten Karşıyaka 5'inci dakikada Metecan'ın üçlüğüyle önce skoru 29-29 yaptı, ardından Semih'le 31-29 öne geçti. Sert savunmayla Rus ekibine yaklaşık 7 dakika boyunca yalnız 4 sayı şansı veren Kaf-Kaf, farkı 8 sayıya taşıdı. İlk yarının bitiminde soyunma odasına 43-37 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Karşıyaka'nın üstünlüğünü koruduğu üçüncü periyot 65-57 bitti. Son periyotta konuk takım farkı 4 sayıya kadar indirse de taraftarının desteğiyle hata yapmayan Karşıyaka salondan 85-74 galip ayrıldı.

- İzmir