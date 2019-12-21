Haberler » 3. Sayfa » Eniştesini öldürdü, kendini ağır yaraladı - Haberler

Eniştesini öldürdü, kendini ağır yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kayınbirader intihara teşebbüs etti.

21.12.2019 23:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:54 Eniştesini öldürdü, kendini ağır yaraladı
'nın ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kayınbirader intihara teşebbüs etti.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Kervayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. (35), eniştesi Mehmet Sayar'ın evine gitti. Eniştesi ile tartışmaya başlayan M.Ö. ardından tabancayla ateş açtı. Başından yaralanan enişte Mehmet Sayar olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra M.Ö. suç aleti tabanca ile kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Sayar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:04   Moda dünyasında engelleri yıkmaya çalışan manken Mama Cax otuz yaşında hayata veda etti - Haberler
00:54   Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Haberler
00:31   İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı! - Haberler
00:25   Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
00:23   Kapıdan çıkmak yerine duvardan atladı, yoldan geçen araç çarptı - Haberler
00:14   Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti - Haberler
00:00   ABD'den, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesine sert tepki geldi: Utanç verici - Haberler
23:22   Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı - Haberler
22.12.2019 01:14:04