Eniştesini öldüren kadına "haksız tahrikten" cezalandırma talebi

İzmir
'in Gaziemir
ilçesinde kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığın "haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılması talep edildi.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şengül Güven ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Şengül Güven, eniştesinin kendisini sürekli taciz ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu savunarak, "Arayacaksın beni' diyordu. Her gün aramamı istiyordu. Yolda karşıma çıkıyordu." dedi.
Tanık Y.B. sanığın abisi olduğunu ifade ederek, maktulün kardeşini taciz ettiğini 1999 yılında duyduğunu ifade ederek, "İş yerine gidiyormuş. Öyle duymuştum. Kendi eşine de şiddet uyguladığını duymuştum. Yeğenime sormuştum. Yeğenim bana 'İlaç aldığı zaman normal, ilaç almadığı zaman deliriyor' demişti. Namus konusu olduğu için aile olarak dışarıda çok açık vermek istemiyorduk." diye konuştu.
"Sanığın önünü kesiyordu"
Diğer tanık Y.B. ise olayın yaşandığı Gaziemir'de belediyeye ait büfede görevli olduğunu, sanıkla 3-4 yıldır tanıştıklarını söyleyerek, "Olay olmadan 2 ay önce Şengül yolda yürürken birinin onun yolunu kesmeye çalıştığını gördüm. Şengül ne yöne giderse o da o yöne gidip önünü kesiyordu. Ben soramadım. Müşterim vardı. Olayı televizyonlardan gördüm. Şengül'ün önünü kesen kişinin televizyonlardaki görüntülerde ölen şahıs olduğunu gördüm." diye konuştu.
İddia makamı, maktulün sanığı henüz evli olmadığı dönemde cinsel tacize başladığı, tehdit ettiği, bu tehditler sonucunda sanığı kendisini aramaya zorladığını belirterek sanığın "haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Gaziemir 9 Eylül
Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi
'nde hizmetli olarak çalışan Şengül Güven, 1 Şubat'ta tartıştığı eniştesi Erdal Demirsoy'a tüfekle ateş açmıştı. Ağır yaralanan Demirsoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Güven hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.
Güncel
Kaynak: AA