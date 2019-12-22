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Eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

22.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:58

Manisa'nın ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (35), Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'nde eniştesi Mehmet Sayar'ın evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, Mehmet Sayar'a tabancayla ateş etti.

Sayar, merminin başına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra tabancayla kendi kafasına ateş eden M.Ö. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen M.Ö'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

3 çocuk babası Sayar'ın cenazesi, ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü.

Eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Turgutlu, Güncel

Kaynak: AA


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