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Eniştesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de eşini taciz ettiğini öne sürerek evini bastığı eniştesi Eşrer Santur'u (33) pompalı tüfekle öldüren Yunus Öner (22), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

06.10.2019 14:37Eniştesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR'de eşini taciz ettiğini öne sürerek evini bastığı eniştesi Eşrer Santur'u (33) pompalı tüfekle öldüren Yunus Öner (22), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Dün, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta oturan eniştesi Eşref Santur'un evine giden Yunus Öner, bir süre tartıştıktan sonra yanındaki pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Eşref Santur olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus Öner polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen katil zanlısı Yunus Öner, cinayeti itiraf ederek, eniştesi Eşref Santur'un eşine cinsel tacizde bulunduğunu ve bu nedenle onu öldürdüğünü söyledi.
Katil zanlısı Yunus Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.



Odunpazarı, Güncel

Kaynak: DHA

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