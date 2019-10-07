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Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'de eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.10.2019 15:18Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Eskişehir'de eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen cumartesi günü merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü tüfeği ile birlikte yakaladı. Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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