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Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu

Manisa'da ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren bir kişi, kendisini de başından vurdu. İntihar girişiminde bulunan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

21.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:20

Manisa'da, Mehmet Ö. (35) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet Sayar'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayla kendisini başından vuran Mehmet Ö., ağır yaralandı.

ÖNCE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ, SONRA KENDİSİNİ VURDU

Olay, saat 21.00 sıralarında İlçesi Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Mehmet Sayar'a ait dairede meydana geldi. Mehmet Ö. ile eniştesi Mehmet Sayar iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eniştesine tabancayla 2 el ateş etti. Mermilerin başına isabet ettiği Sayar kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. tabancayla kendisini de başından vurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay sırasında evde olan Sayar'ın eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Ö., ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

5 çocuk babası Sayar'ın cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu

Turgutlu İlçesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA


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