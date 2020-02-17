Eniştesinin karaciğeriyle hayata tutundu

ANTALYA'da, karaciğer nakli olması gerektiği söylenen Ali Aydoğan (49) için tüm ailesi seferber oldu. Aydoğan, eniştesi Veysel Akdemir'in (51) karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde oturan çiftçi Ali Aydoğan'a, 3 yıl önce Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığı teşhisi koyuldu. İlerleyen süreçte Aydoğan'a, karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine aile üyeleri, verici olmak istedi. Aydoğan'ın kız kardeşinin eşi kaynak ustası Veysel Akdemir'in, yapılan testler sonucu karaciğerinin bir bölümünü verebileceği saptandı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde 13 Ocak'ta yapılan operasyonla Veysel Akdemir'den alınan karaciğer dokusu, Ali Aydoğan'a nakledildi.

Ali Aydoğan, 3 yıl önce Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığı teşhisi koyulduğunu belirterek, "Afyonkarahisar'daki doktorlarım, ilaç tedavisinin yeterli olmadığını belirterek, karaciğer nakli için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni tavsiye etti. Son zamanlarda yaşam kalitemin iyice bozulduğunu gördüm. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek tetkiklerimi yaptırdım. Karaciğer naklinin şart olduğunu ve nakil için de verici olması gerektiğini öğrendim. Tüm akrabalarım verici olmak için sıraya girdi. Bu davranışları beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Ailesinin kendisi için toplandığını dile getiren Aydoğan, "Aile karar aldı. Hepsinin gönüllü verici olması beni sevindirdi. Duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Kız kardeşimin kocası Veysel Akdemir'in benimle tam uyumlu olduğu tespit edildi. 13 Ocak'ta nakil oldum. Çok şükür iyiyim" dedi.

Eşinin erkek kardeşinin karaciğer nakli olacağını duyunca seferber olduklarını anlatan Veysel Akdemir ise "Ailenin tamamı verici oldu. Tüm aile sırayla kan verip testlerin sonucunu bekledik. Benim testlerim Ali Aydoğan ile uyumlu çıktı. Hemen işlemler tamamlandı. Nakil için ameliyata girdik, ben ve Ali şimdi sağlıklıyız" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da "Hastalarımızın sağlığı çok iyi. Böbrek naklinde olduğu kadar karaciğer naklinde de Türkiye'nin en iyi merkeziyiz. Nakil yaptığımız hastalarımız, çok deneyimli bir ekip tarafından takip ediliyor. Nakil kadar sonrası da önemli" dedi.