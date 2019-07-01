Eniştesinin yerine sınava girdiği iddiası

'de, eniştesinin yerine ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katıldığı öne sürülen kişi yakalandı.Hafta sonunda ÖSYM tarafındanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen sınav için kontrolden geçip salona giren M.T, polisin dikkatini çekti. Sınavın ardından gözaltına alınan M.T, D.E. adına düzenlenen kimliğin kendisine ait olmadığını itiraf etti.Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan M.T'nin, düğün hazırlıkları yaptığı için sınava hazırlanamayan eniştesi D.E. yerine sınava girdiğini söylediği öğrenildi.M.T. ve D.E. hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.