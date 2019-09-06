ENKA, Açıkhava Buluşmaları'na Teoman ile veda etti!

Türk rock müziğinin önemli ismi Teoman, yılların eskitemediği şarkılarını, ENKA'da yüzlerce hayranı ile hep bir ağızdan söyledi.

Yaz ayları boyunca 9 konser ve 3 tiyatro oyununa ev sahipliği yapan 31. Yıl ENKA Açıkhava Buluşmaları, Teoman konseri ile sona erdi. Türk Rock müziğinin sevilen seslerinden Teoman, ENKA Açıkhava Buluşmaları'nın son etkinliğinde, kült haline gelmiş şarkılarını seyircileri ile buluşturdu. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Teoman,Paramparça, Sevdim Seni Bir Kere, Gemiler ve Çoban Yıldızı başta olmak üzere Türk müzik tarihinde iz bırakmış sevilen şarkılarını - seslendirdi. Gönülçelen ve İstanbul'da Sonbahar şarkılarını akustik seslendiren Teoman, dinleyenleri mest etti.

Yıldızların altında unutulmaz bir deneyim yaşayan seyirciler, her şarkısında Teoman'a eşlik etti. 31. Yıl ENKA Açıkhava Buluşmaları'na ihtişamlı bir nokta koyan sanatçı, konser sonrası uzunca bir süre ayakta alkışlandı.

Buluşmalar ENKA Oditoryum'a taşınıyor!

ENKA'nın yıl boyunca sanatseverlerle buluşturduğu etkinlikler, 1 Eylül'de Trio Hexis konseri ile birlikte Oditoryum'a taşınıyor. Gökhan Aybulus (piyano), Erkin Onay (keman), Çağ Erçağ (Viyolonsel)üçlüsünden oluşanTrio Hexis, L.v. Beethoven, İlhan Baran ve F. Mendelssohn'un eserlerinden oluşan repertuarı ile ilk kez seyirci karşısına çıkacak.