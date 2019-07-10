10.07.2019 10:17
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ENKA Açıkhava Buluşmaları'nda Fazıl Say gecesi

ENKA Açıkhava Buluşmaları

ENKA'nın daimi sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist, besteci 21. yüzyılın en önemli sanatçılarından Fazıl Say, 31. Yıl Açıkhava Buluşmaları'nda bir kez daha dinleyicileriyle buluşuyor.

Gelenekselleşen Fazıl Say ENKA konseri 17 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.15'te Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Ünlü piyanist Say, resitalde prömiyeri geçen sene Çanakkale'de gerçekleştirilen Truva Sonatı ile seyircileri selamlayacak. Çanakkale Belediyesi'nin Truva Yılı kapsamında sipariş ettiği 40 dakikalık ve 10 bölümlük bir piyano sonatı olan "Troya Sonatı"; "Ozan Anlatıyor, Homeros", "Ege Rüzgarları", "Troya Kahramanları", "Sparta", "Helen,Aşk ", "Troya", "Aşil", "Savaş", "Truva Atı" ve " Sonsöz" bölümlerinden oluşuyor. Say'ın etkileyici ve güçlü piyanosuyla izleyicinin karşısında olacağı gecede, sanatçı Truva Sonatı'nın yanı sıra; kendi eserlerini ve çağdaş bestecilerin eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Kaynak: Bültenler
Fazıl Say, Çanakkale, Truva, Güncel

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