ENKA'da Kerem Görsev ve Ekibiyle Caz Gecesi!

ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları'nın yeni konuğu Kerem Görsev ve caz vokal ekibi, 27 Kasım Salı akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda dinleyiciyle buluşacak. Kağan Yıldız (kontrbas), Ferit Odman (davul) ve Elif Çağlar (vokal)'ın oluşturduğu vokal caz projesi eşliğinde Kerem Görsev, 1950 ve 60'lı yılların klasikleşmiş¸ eserleri ile Amerikan Song book repertuvarını yorumlayacak.
Son albümü "After The Hurricane"i geçtiğimiz Mart ayında yayımlayan Kerem Görsev, zaman perdesinin açılıp geçmişe doğru bir yolculuğun başlatılacağı ENKA konserinde, caz severlerin hafızalarında uzun süre yer edinecek bir akşam vadediyor.
40 TL olarak fiyatlandırılan konser biletlerine; Biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve ENKA Kültür Sanat Gişesi'nden ulaşabiliyor.
Kerem Görsev
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:39