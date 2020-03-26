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ENKA Sanat etkinlik arşivi 27 Mart'ta dijitale taşınacak

ENKA Sanat, etkinlik arşivini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde dijital platformlar üzerinden erişime açacak.

26.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:34
ENKA Sanat etkinlik arşivi 27 Mart'ta dijitale taşınacak
ENKA Sanat, etkinlik arşivini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde dijital platformlar üzerinden erişime açacak.
Ücretsiz olarak yapılacak paylaşımların ilki, "Türkiye Tiyatrosu'nun ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin 1980'lerden Günümüze Yolculuğu" başlıklı panel olacak.
ENKA Sanat ve Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Kerem Karaboğa üstlenecek.
Panelde konuşmacı olarak Genco Erkal, Özlem Hemiş, Kerem Kurdoğlu, Yeşim Özsoy, Şahika Tekand ve Leman Yılmaz gibi sektör profesyonelleriyle duayen sanatçılar yer alacak.
Türkiye'nin kültür sanat iklimine katkı sunma amacıyla yapılan paylaşımlar, ENKA Sanat'ın YouTube kanalında yarından itibaren izlenebilecek.
ENKA Sanat arşivinden farklı etkinlikler ilerleyen günlerde sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: 27 Mart, Güncel

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